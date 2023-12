J.P Morgan Banque Privée : "la baisse de l'inflation se poursuit à un rythme rapide en Europe"

(AOF) - Olivier Dubs, gérant sénior chez J.P. Morgan Banque Privée, déclare que "l'enseignement des données de l'IPC (indice des prix à la consommation) européen est clair : la baisse de l'inflation se poursuit à un rythme rapide en Europe, et surtout, plus rapidement que ne l'anticipaient les marchés ou même la BCE."

"Selon nous, la baisse de l'inflation et la stagnation de l'économie européenne pourraient justifier des baisses de taux de la part de la BCE dès le premier trimestre de l'année prochaine. Il semble de plus en plus probable que la présidente Christine Lagarde et ses collègues puissent entraîner le monde développé vers le prochain cycle de baisse des taux.", atteste Olivier Dubs.

"Dans ce contexte, les obligations européennes continuent selon nous d'offrir un point d'entrée intéressant, même après le rallye important auquel nous avons assisté le mois dernier", poursuit-il.