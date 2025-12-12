J.P. Morgan approuve les progrès de Citigroup en matière de redressement

(Ajout d'un commentaire de l'analyste de Wells Fargo aux paragraphes 9 à 12) par Manya Saini, Niket Nishant et Tatiana Bautzer

Citigroup C.N a été relevé par les analystes de J.P. Morgan vendredi, dans un vote de confiance de la maison de courtage de Wall Street pour les efforts de redressement de la troisième plus grande banque américaine depuis des années sous la direction de Jane Fraser.

Mme Fraser a progressivement remodelé les activités de la banque en mettant clairement l'accent sur la simplification , le renforcement des contrôles des risques et les investissements ciblés dans les activités de base.

J.P. Morgan a relevé la note de Citigroup de "neutre" à "surpondérer", citant un ensemble de facteurs économiques et de correctifs internes qui amélioreront finalement la rentabilité de la banque.

L'optimisme des investisseurs a fait grimper les actions de Citi d'environ 59 % cette année, surpassant des rivaux tels que JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N . L'action est la troisième meilleure performance de l'indice financier S&P 500

.SPSY , après Robinhood HOOD.O et Goldman Sachs GS.N .

L'action était en hausse de 1,3 % dans les échanges de la matinée.

« La valorisation s'est améliorée depuis les plus bas et l'amélioration de la rentabilité sera le principal moteur de la poursuite de la hausse », ont écrit les analystes de J.P. Morgan.

Néanmoins, l'action de Citi est à la traîne de ses rivales en termes de valorisation. L'action se négocie à 11,2 fois les bénéfices prévus pour les 12 prochains mois, contre 15,04 pour JPMorgan et 12,5 pour Bank of America, selon les données compilées par LSEG.

"Bienvenue au club", a déclaré Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, à propos de la revalorisation.

"Citi a été notre premier choix en 2025... Elle continue d'être notre premier choix pour 2026", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec Reuters.

Mayo a été l'un des rares analystes de Wall Street à qualifier Citi de sous-évaluée ces dernières années, alors que la banque poursuivait son redressement.

En janvier, Wells Fargo a prévu que l'action de Citi pourrait doubler au cours des trois prochaines années en raison de l'augmentation des bénéfices, de la réduction des dépenses et de la réorganisation "la plus importante" en cinq décennies qui a permis d'améliorer la responsabilité de la direction.

De son côté, J.P. Morgan prévoit que les banques américaines bénéficieront d'une économie solide, de marchés forts et d'un environnement réglementaire favorable en 2026, ce qui contribuera à contrer certaines incertitudes liées à l'inflation stagnante et aux données mitigées du marché de l'emploi.

Elle s'attend également à ce que la consolidation du secteur, qui s'est accélérée cette année avec plusieurs transactions importantes, se poursuive au cours de la nouvelle année.

"Cette administration est une opportunité clé pour certaines banques de réaliser de grandes transactions qui pourraient les positionner plus rapidement pour les 5 à 10 prochaines années", ont déclaré les analystes.

Malgré des poches d'inquiétude, en particulier dans le domaine du crédit privé, le secteur bancaire semble prêt à aborder l'année 2026 sur des bases plus solides, selon la société de courtage.