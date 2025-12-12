 Aller au contenu principal
J.P. Morgan approuve les progrès de Citigroup en matière de redressement
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

J.P. Morgan fait passer Citi de "neutre" à "surpondérer"

*

Les actions de Citi surperforment avec un gain de 59 % jusqu'à présent en 2025

*

Les banques devraient bénéficier de la solidité de l'économie et des marchés forts en 2026

(Ajout d'un commentaire de l'analyste de Wells Fargo aux paragraphes 9 à 12) par Manya Saini, Niket Nishant et Tatiana Bautzer

Citigroup C.N a été relevé par les analystes de J.P. Morgan vendredi, dans un vote de confiance de la maison de courtage de Wall Street pour les efforts de redressement de la troisième plus grande banque américaine depuis des années sous la direction de Jane Fraser.

Mme Fraser a progressivement remodelé les activités de la banque en mettant clairement l'accent sur la simplification , le renforcement des contrôles des risques et les investissements ciblés dans les activités de base.

J.P. Morgan a relevé la note de Citigroup de "neutre" à "surpondérer", citant un ensemble de facteurs économiques et de correctifs internes qui amélioreront finalement la rentabilité de la banque.

L'optimisme des investisseurs a fait grimper les actions de Citi d'environ 59 % cette année, surpassant des rivaux tels que JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N . L'action est la troisième meilleure performance de l'indice financier S&P 500

.SPSY , après Robinhood HOOD.O et Goldman Sachs GS.N .

L'action était en hausse de 1,3 % dans les échanges de la matinée.

« La valorisation s'est améliorée depuis les plus bas et l'amélioration de la rentabilité sera le principal moteur de la poursuite de la hausse », ont écrit les analystes de J.P. Morgan.

Néanmoins, l'action de Citi est à la traîne de ses rivales en termes de valorisation. L'action se négocie à 11,2 fois les bénéfices prévus pour les 12 prochains mois, contre 15,04 pour JPMorgan et 12,5 pour Bank of America, selon les données compilées par LSEG.

"Bienvenue au club", a déclaré Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, à propos de la revalorisation.

"Citi a été notre premier choix en 2025... Elle continue d'être notre premier choix pour 2026", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec Reuters.

Mayo a été l'un des rares analystes de Wall Street à qualifier Citi de sous-évaluée ces dernières années, alors que la banque poursuivait son redressement.

En janvier, Wells Fargo a prévu que l'action de Citi pourrait doubler au cours des trois prochaines années en raison de l'augmentation des bénéfices, de la réduction des dépenses et de la réorganisation "la plus importante" en cinq décennies qui a permis d'améliorer la responsabilité de la direction.

De son côté, J.P. Morgan prévoit que les banques américaines bénéficieront d'une économie solide, de marchés forts et d'un environnement réglementaire favorable en 2026, ce qui contribuera à contrer certaines incertitudes liées à l'inflation stagnante et aux données mitigées du marché de l'emploi.

Elle s'attend également à ce que la consolidation du secteur, qui s'est accélérée cette année avec plusieurs transactions importantes, se poursuive au cours de la nouvelle année.

"Cette administration est une opportunité clé pour certaines banques de réaliser de grandes transactions qui pourraient les positionner plus rapidement pour les 5 à 10 prochaines années", ont déclaré les analystes.

Malgré des poches d'inquiétude, en particulier dans le domaine du crédit privé, le secteur bancaire semble prêt à aborder l'année 2026 sur des bases plus solides, selon la société de courtage.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
54,655 USD NYSE +0,14%
CITIGROUP
111,669 USD NYSE -0,07%
GOLDMAN SACHS GR
894,180 USD NYSE -1,84%
JPMORGAN CHASE
317,680 USD NYSE +0,07%
ROBINHOOD MARKETS
118,6000 USD NASDAQ -3,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/12/2025 à 16:44:31.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

