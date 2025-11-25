J.M. Smucker chute après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du fabricant d'Uncrustables J.M. Smucker < SJM.N > ont baissé de 1,5 % à 102,70 $

** La société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations des analystes, car une hausse des coûts du café devrait réduire sa marge

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 8,75 et 9,25 dollars contre 8,50 et 9,50 dollars précédemment, le point médian de cette fourchette étant inférieur aux estimations des analystes (9,08 dollars) - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté par action de 2,10 $ au 2ème trimestre, en ligne avec les estimations des analystes

** En tenant compte des mouvements des séances, les actions ont baissé de ~8,3 % depuis le début de l'année