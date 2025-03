J&J: va investir 55 Mds$ en 4 ans aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé des investissements de plus de 55 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années dans les domaines de la fabrication, de la R&D et de la technologie, un budget en hausse de 25% par rapport aux 4 années précédentes.



Outre le début des travaux à Wilson (Caroline du Nord), l'augmentation des investissements de la Société aux États-Unis portera sur 'trois nouvelles installations de fabrication avancée et l'extension de plusieurs sites existants dans les divisions Innovative Medicine et MedTech, créant des emplois hautement qualifiés et technologiques'.



La Société indique qu'elle communiquera plus d'informations sur ces sites dès qu'elles seront disponibles.







