J&J va investir 2 milliards de dollars pour stimuler la production aux États-Unis, alors que les droits de douane sur les médicaments se profilent à l'horizon

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré jeudi qu'il investirait 2 milliards de dollars en Caroline du Nord dans le but d'accroître sa présence manufacturière aux États-Unis face aux taxes imminentes sur les importations de médicaments proposées par l'administration du président Donald Trump.

De grands fabricants de médicaments, dont Eli Lilly LLY.N et AstraZeneca AZN.L , se sont également engagés à débourser des milliards de dollars pour accroître leur présence aux États-Unis en réponse aux efforts de Trump, y compris les menaces de droits de douane.

Au début du mois, M. Trump a déclaré qu'il prévoyait d'imposer des droits de douane progressifs pour le secteur pharmaceutique, qui pourraient commencer à un niveau modeste et finir par atteindre 250 %.

Jeudi, J&J a déclaré avoir conclu un accord de 10 ans avec Fujifilm Diosynth, un développeur de médicaments à façon basé à Tokyo, pour son usine de fabrication de plus de 160 000 pieds carrés à Holly Springs, en Caroline du Nord, ce qui créerait environ 120 nouveaux emplois.

En avril, Fujifilm avait signé un accord de plus de 3 milliards de dollars avec Regeneron REGN.O pour fabriquer et fournir des produits pharmaceutiques à la société américaine sur son site de Caroline du Nord pendant une période de 10 ans.

J&J devrait également annoncer dans les mois à venir des projets d'installations de production supplémentaires aux États-Unis et d'expansion des sites américains actuels.

Le conglomérat du secteur de la santé a déclaré en mars qu'il augmenterait ses investissements aux États-Unis de 25 % pour les porter à plus de 55 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années, y compris pour une usine distincte à Wilson, en Caroline du Nord.