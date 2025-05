J&J: une étude souligne l'intérêt de la plateforme MONARCH information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 15:23









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que les résultats de l'étude TARGET ont été publiés dans CHEST Journal.



Cette étude menée auprès de 679 patients dans 21 centres aux États-Unis, au Canada et à Hong Kong a montré que la plateforme MONARCH atteignait les nodules pulmonaires périphériques dans 98,7 % des cas, avec un taux de diagnostic de 83,2 % et un profil de sécurité comparable à celui des bronchoscopies non robotisées.



L'étude a également identifié certains facteurs corrélés à un meilleur rendement diagnostique, comme la présence d'un signe bronchique ou d'antécédents de BPCO.



'Cette étude peut aider à faire reconnaître la bronchoscopie robot-assistée comme une option sûre et efficace', estime le Dr Faisal Khan, directeur médical à l'hôpital Franciscan d'Indianapolis.



D'autres analyses issues des données de TARGET seront présentées lors de futurs congrès médicaux.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 153,290 USD NYSE 0,00%