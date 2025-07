J&J: une demande d'extension déposée pour Akeega dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 16:33









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé jeudi avoir soumis à l'Agence européenne des médicaments une demande d'autorisation en vue d'une nouvelle indication pour Akeega chez les patients atteints d'un cancer métastatique de la prostate.



Sa filiale biopharmaceutique Janssen-Cilag a déposé un dossier pour l'utilisation d'Akeega, en association avec la prednisone ou la prednisolone, dans le traitement du cancer de la prostate sensible à l'hormonothérapie (mHSPC) chez des patients adultes présentant des altérations des gènes de réparation homologues (HRR).



Le mHSPC est une forme de cancer de la prostate qui tend à se propager vers d'autres parties du corps, tout en demeurant réceptive aux traitements hormonaux.



Malgré les avancées thérapeutiques enregistrées ces dernières années, la majorité des patients développent une résistance aux traitements standards et évoluent vers une forme plus agressive et incurable: le cancer de la prostate métastatique dit résistant à la castration (mCRPC).



Le laboratoire américain souligne que sa demande d'approbation s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 3 ayant démontré des bénéfices cliniques significatifs sur le critère principal de survie sans progression radiographique (rPFS) de la maladie.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 155,980 USD NYSE +0,27%