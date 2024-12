J&J: sollicite la FDA pour une indication élargie du Simponi information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 15:01









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir sollicité la Food & Drug Administration des Etats-Unis avoir d'obtenir une approbation élargie de Simponi (golimumab) comme traitement des enfants dès 2 ans atteints de rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active, actuellement approuvé pour les adultes.



La demande repose sur les données du programme PURSUIT, qui ont évalué l'efficacité et la sécurité du médicament pour la population pédiatrique.



La rectocolite hémorragique touche plus d'un million de personnes aux États-Unis, dont 20 % sont des enfants, soulignant l'importance de nouvelles options thérapeutiques adaptées aux jeunes patients.







