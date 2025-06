J&J: résultats prometteurs dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 12:13









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce des résultats initiaux positifs de Phase 1 pour JNJ-79635322 (JNJ-5322), un anticorps trispécifique expérimental destiné aux patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire.



Chez les 36 patients traités à la dose recommandée de Phase 2 (RP2D), le taux de réponse globale (ORR) a atteint 86,1 %, et 100 % pour les 27 patients naïfs aux traitements ciblant BCMA et GPRC5D.



L'étude a inclus 126 patients lourdement prétraités, avec un suivi médian de 8,2 mois. Le schéma posologique recommandé est de 100 mg toutes les 4 semaines, précédé d'une dose d'amorçage de 5 mg.



Le profil de sécurité est par ailleurs jugé 'encourageant'. Dans ce contexte, J&J compte poursuivre le développement du JNJ-5322 en Phase 2 et 3 afin de confirmer ces résultats prometteurs.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 154,380 USD NYSE -0,68%