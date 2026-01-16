J&J présente une percée thérapeutique dans le traitement de la dépression majeure
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 14:53
Une analyse de données regroupées issues de deux études de phase 3 révèle qu'en association avec un antidépresseur, le lumateperone multiplie par deux les chances de rémission après six semaines par rapport à un placebo.
Les données indiquent que 25,5% des patients ont atteint ce stade, contre 13,6% pour le groupe témoin. Sur le long terme, une étude de sécurité en ouvert sur six mois montre que 65,4% des patients sont parvenus à la rémission, avec une persistance des bénéfices thérapeutiques.
Selon Bill Martin, responsable mondial de l'aire thérapeutique Neurosciences, "ces données démontrent que la rémission est à portée de main et devrait être l'attente, non l'exception".
Récemment approuvé par la Food and Drug Administration, le Caplyta s'impose comme une option robuste pour répondre aux besoins de 22 millions d'Américains touchés par cette pathologie.
Le titre du laboratoire a grimpé de plus de 6% depuis le début de l'année. En préouverture à New York, il affiche un repli timide de 0,2%.
