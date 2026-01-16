 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

J&J présente une percée thérapeutique dans le traitement de la dépression majeure
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 14:53

Johnson & Johnson renforce son positionnement en neuropsychiatrie avec de nouveaux résultats cliniques démontrant l'efficacité du Caplya (lumateperone) pour atteindre la rémission chez les adultes souffrant de trouble dépressif majeur (TDM).

Une analyse de données regroupées issues de deux études de phase 3 révèle qu'en association avec un antidépresseur, le lumateperone multiplie par deux les chances de rémission après six semaines par rapport à un placebo.

Les données indiquent que 25,5% des patients ont atteint ce stade, contre 13,6% pour le groupe témoin. Sur le long terme, une étude de sécurité en ouvert sur six mois montre que 65,4% des patients sont parvenus à la rémission, avec une persistance des bénéfices thérapeutiques.

Selon Bill Martin, responsable mondial de l'aire thérapeutique Neurosciences, "ces données démontrent que la rémission est à portée de main et devrait être l'attente, non l'exception".

Récemment approuvé par la Food and Drug Administration, le Caplyta s'impose comme une option robuste pour répondre aux besoins de 22 millions d'Américains touchés par cette pathologie.

Le titre du laboratoire a grimpé de plus de 6% depuis le début de l'année. En préouverture à New York, il affiche un repli timide de 0,2%.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
219,880 USD NYSE +0,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank