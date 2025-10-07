J&J présente des résultats positifs dans la rectocolite hémorragique
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 15:20
Les résultats montrent également des améliorations significatives sur les critères secondaires, notamment la rémission clinique et endoscopique. Le profil de tolérance s'est révélé comparable au placebo.
Selon Esi Lamousé-Smith, vice-présidente du pôle Gastroentérologie, ce traitement 'illustre la capacité du groupe à transformer les avancées scientifiques en solutions concrètes pour les patients'.
Fort de ces résultats, Johnson & Johnson a lancé le programme de phase 3 ICONIC-UC et des études complémentaires dans la maladie de Crohn et le psoriasis.
