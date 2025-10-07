 Aller au contenu principal
J&J présente des résultats positifs dans la rectocolite hémorragique
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 15:20

Johnson & Johnson annonce qu'une étude de phase 2b a atteint son objectif principal, démontrant l'efficacité de l'icotrokinra, un peptide oral expérimental, chez des patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère. Après 12 semaines, 63,5% des patients sous 400 mg ont présenté une réponse clinique contre 27% sous placebo.

Les résultats montrent également des améliorations significatives sur les critères secondaires, notamment la rémission clinique et endoscopique. Le profil de tolérance s'est révélé comparable au placebo.

Selon Esi Lamousé-Smith, vice-présidente du pôle Gastroentérologie, ce traitement 'illustre la capacité du groupe à transformer les avancées scientifiques en solutions concrètes pour les patients'.

Fort de ces résultats, Johnson & Johnson a lancé le programme de phase 3 ICONIC-UC et des études complémentaires dans la maladie de Crohn et le psoriasis.

