J&J obtient une revue prioritaire de la FDA pour Akeega
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 16:07
L'évaluation s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 3 qui ont montré une réduction de 48% du risque de progression radiographique ou de décès, et un allongement du délai avant progression symptomatique de 56%. Le traitement a également montré une tendance à améliorer la survie globale.
En cas d'approbation, Akeega deviendrait la première thérapie combinée de précision à base d'inhibiteur de PARP destinée à cette population de patients à pronostic défavorable. Pour précision, PARM est une enzyme impliquée dans la réparation de l'ADN des cellules.
