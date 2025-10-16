 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 130,50
-0,71%
Indices
Chiffres-clés

J&J obtient une revue prioritaire de la FDA pour Akeega
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 16:07

Johnson & Johnson annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accordé une revue prioritaire à sa demande supplémentaire d'autorisation de mise sur le marché pour Akeega (association niraparib et acétate d'abiratérone) avec prednisone, dans le traitement du cancer de la prostate métastatique sensible à la castration avec mutation BRCA.

L'évaluation s'appuie sur les résultats d'une étude de phase 3 qui ont montré une réduction de 48% du risque de progression radiographique ou de décès, et un allongement du délai avant progression symptomatique de 56%. Le traitement a également montré une tendance à améliorer la survie globale.

En cas d'approbation, Akeega deviendrait la première thérapie combinée de précision à base d'inhibiteur de PARP destinée à cette population de patients à pronostic défavorable. Pour précision, PARM est une enzyme impliquée dans la réparation de l'ADN des cellules.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
192,130 USD NYSE +0,49%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank