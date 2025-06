J&J: nouvelle génération d'agrafeuses chirurgicales information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce le lancement aux États-Unis de l'agrafeuse chirurgicale avancée ETHICON 4000, dotée de la technologie propriétaire 3D Staple Technology.



Cet outil vise à améliorer l'intégrité de la ligne d'agrafes et à réduire les risques de fuites et de complications hémorragiques lors d'interventions chirurgicales ouvertes et laparoscopiques.



L'agrafeuse, accompagnée des recharges ETHICON™ 3D Reloads, sera également compatible avec le futur système chirurgical robotisé OTTAVA.



Le dispositif sera présenté lors du congrès annuel de l'American Society for Metabolic and Bariatric Surgery à Washington du 15 au 19 juin 2025.







