J&J: lance deux systèmes de plaques VOLT information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 16:06









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech annonce le lancement commercial aux États-Unis des systèmes de plaques VOLT Distal Radius (poignet) et VOLT Proximal Humerus 3.5, destinés au traitement de deux types fréquents de fractures ostéoporotiques chez les adultes de plus de 65 ans.



Ces innovations visent à améliorer la stabilité, la performance chirurgicale et l'efficacité opératoire.



Ces deux solutions s'appuient sur la technologie de verrouillage à angle variable de la plateforme VOLT introduite en 2024.



Johnson & Johnson MedTech entend ainsi répondre aux besoins croissants du secteur orthopédique, avec d'autres solutions anatomiques attendues dans les années à venir.





