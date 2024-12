J&J: l'UE approuve une indication élargie du Rybrevant information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Janssen-Cilag International NV, une société de Johnson & Johnson, fait savoir que la Commission européenne a approuvé une extension d'indication de type II pour Rybrevant (amivantamab), en combinaison avec Lazcluze (lazertinib), pour le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé avec mutations des exons 19 (ex19del) ou 21 (L858R) du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR).



Cette combinaison a montré une amélioration significative de la survie sans progression par rapport à l'osimertinib, en particulier chez les patients non traités auparavant, y compris ceux avec des métastases cérébrales.



L'approbation repose sur les résultats de l'étude de phase 3 ayant montré une réduction de 30 % du risque de progression ou de décès par rapport à l'osimertinib.





