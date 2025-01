J&J: l'UE approuve le Lazcluze en cancérologie du poumon information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que la Commission européenne a approuvé l'autorisation de mise sur le marché de Lazcluze (lazertinib) en combinaison avec Rybrevant (amivantamab) pour le traitement de première ligne des patients adultes atteints de cancer du poumon non à petites cellules avancé (NSCLC) avec des mutations EGFR spécifiques (ex19del ou L858R).



Cette approbation repose sur les résultats d'une étude de Phase 3 ayant démontré une amélioration significative de la survie sans progression (PFS) et, plus récemment, une amélioration cliniquement significative de la survie globale (OS) par rapport à l'osimertinib.



Les données montrent que le traitement prolongerait la vie médiane d'un an ou plus. 'Ces résultats marquent une avancée majeure pour les patients atteints de NSCLC avec mutations EGFR', indique en substance le laboratoire.



J&J précie que le profil de sécurité de la combinaison a été jugé 'gérable', bien que des effets indésirables comme des réactions liées aux perfusions ou des éruptions cutanées aient été fréquemment signalés.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 148,10 USD NYSE +0,72%