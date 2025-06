J&J: Imbruvica prometteur dans la leucémie lymphoïde information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 14:21









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que l’association 'I+V', soit d'Imbruvica (ibrutinib) et de vénétoclax affiche une efficacité supérieure face à l’association 'A+V', soit acalabrutinib et vénétoclax, dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) en première ligne, selon une analyse indirecte (MAIC) présentée au congrès EHA 2025. I+V réduit de 47 % le risque de progression ou de décès par rapport à A+V et permet d’obtenir davantage de réponses sans maladie résiduelle minimale (uMRD) trois mois après traitement. Les résultats finaux d'une étude de phase 2 confirment les bénéfices cliniques à long terme de I+V, avec des taux de survie sans progression et de survie globale de 66 % et 97 % à 5,5 ans. La rechute a concerné 32 % des patients, sans apparition de mutations de résistance BTK ou PLCG2. Aucun nouveau signal de sécurité n’a été observé. Johnson & Johnson souligne qu'Imbruvica , validé par la plus longue durée de suivi en schéma oral fixe, élève le standard thérapeutique pour les patients atteints de LLC.

