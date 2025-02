J&J: feu vert du CHMP pour le Rybrevant sous-cutané information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 13:50









(CercleFinance.com) - Janssen-Cilag International NV annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA (Agence européenne des médicaments) a recommandé l'extension de l'autorisation de mise sur le marché de la formulation sous-cutanée de Rybrevant (amivantamab) en association avec Lazcluze (lazertinib) en première ligne pour les adultes atteints de CBNPC avancé avec mutations EGFR spécifiques (soit le cancer du poumon non à petites cellules), et en monothérapie après échec d'une chimiothérapie à base de platine pour les mutations EGFR exon 20.



Une étude de phase III a en effet confirmé la non-infériorité de cette formulation par rapport à la version intraveineuse, avec une réduction du temps d'administration et des réactions liées à la perfusion.



' Nous nous réjouissons d'apporter cette nouvelle option thérapeutique aux patients en Europe, tout en poursuivant notre ambition de transformer les résultats dans le CBNPC avec mutation de l'EGFR' a déclaré Joshua Bauml, vice-président et responsable du domaine thérapeutique du cancer du poumon chez Johnson & Johnson Innovative Medicine.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 152,19 USD NYSE 0,00%