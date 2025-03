J&J: feu vert de la FDA pour le Tremfya en maladie de Crohn information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que la Food & Drug Administration (FDA) a approuvé le Tremfya (guselkumab) pour le traitement de la maladie de Crohn (MC) modérée à sévère chez l'adulte.



Cette approbation s'appuie sur plusieurs essais de phase 3 ayant évalué plus de 1300 patients et démontré une supériorité statistique par rapport à Stelara sur plusieurs critères endoscopiques.



Tremfya devient ainsi la première option entièrement sous-cutanée pour la MC, offrant aux patients plus de flexibilité.

Il s'agit de la quatrième indication de Tremfya aux États-Unis, souligne le laboratoire.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 163,335 USD NYSE +0,20%