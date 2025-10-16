 Aller au contenu principal
J&J fait l'objet des premières poursuites judiciaires au Royaume-Uni pour cause de cancer causé par sa poudre pour bébés
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 01:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Johnson & Johnson JNJ.N fait face aux premières poursuites judiciaires en Grande-Bretagne pour des allégations selon lesquelles ses produits à base de talc causent le cancer, alors qu'il lutte contre des dizaines de milliers de plaintes similaires aux États-Unis.

La plainte a été déposée mardi devant la Haute Cour d'Angleterre contre J&J et Kenvue UK Limited, une filiale de Kenvue KVUE.N , l'ancienne unité de santé grand public de J&J qui a été scindée en 2023.

KP Law a déclaré avoir déposé le dossier au nom de plus de 3 000 personnes qui allèguent que leur cancer de l'ovaire, leur mésothéliome ou d'autres maladies ont été causés par l'utilisation de la poudre pour bébé de J&J entre 1965 et 2023.

Le cabinet affirme que les produits de talc de J&J contenaient des fibres cancérigènes, notamment de l'amiante, qui a été associée au mésothéliome mortel. J&J affirme depuis longtemps que ses produits de talc sont sûrs et ne contiennent pas d'amiante.

J&J a renvoyé les questions à Kenvue, qui, selon elle, "conserve la responsabilité et toute responsabilité présumée pour les litiges liés au talc en dehors des États-Unis et du Canada".

Kenvue a déclaré dans un communiqué que la poudre pour bébé de J&J "ne contenait pas d'amiante et ne provoquait pas de cancer".

DERNIÈRES POURSUITES JUDICIAIRES CONCERNANT LE TALC

J&J fait face à des dizaines de milliers de procès aux États-Unis, où les plaignants affirment avoir été diagnostiqués avec un cancer après avoir utilisé de la poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc de la société.

J&J a cessé de vendre des poudres pour bébés à base de talc aux États-Unis en 2020 et a opté pour un produit à base d'amidon de maïs. Elle a fait de même au Royaume-Uni en 2023.

L'entreprise a cherché à résoudre le litige par la voie de la faillite, une stratégie qui a été rejetée à trois reprises par les tribunaux fédéraux.

La semaine dernière, J&J a été condamnée à payer 966 millions de dollars à la famille d'une femme décédée d'un mésothéliome, ce qui constitue l'une des plus grosses indemnités accordées à l'entreprise et qui pourrait être réduite en appel.

Les dommages-intérêts accordés par les tribunaux anglais sont généralement limités à la compensation des pertes causées par les actions d'un défendeur, alors que 950 millions de dollars de la condamnation de la semaine dernière aux États-Unis concernaient des dommages-intérêts punitifs.

En Angleterre, les tribunaux peuvent accorder des dommages-intérêts dits exemplaires lorsque, par exemple, un défendeur a délibérément fait du tort à un plaignant, mais les montants sont généralement beaucoup moins élevés qu'aux États-Unis.

KP Law a déclaré qu'il avait estimé la valeur du procès à environ 1 milliard de livres (1,34 milliard de dollars).

Il est important de noter que ces procès - comme pratiquement tous les procès civils en Angleterre - seront tranchés par un juge, plutôt que par un jury.

Kenvue a déclaré dans son communiqué qu'elle pensait qu'un juge conclurait que sa poudre pour bébés à base de talc ne provoquait pas de cancer.

(1 $ = 0,7472 livre)

