J&J: essai concluant du Tremfya en rectocolite hémorragique information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 17:18









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que son traitement par Tremfya (guselkumab) a démontré une efficacité clinique et endoscopique durable à 92 semaines dans le cadre d'une étude de phase 3 concernant les des patients adultes atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère.



Concrètement, 72 % des patients étaient en rémission clinique, dont 99 % sans corticostéroïdes pendant au moins huit semaines, et 43 % en rémission endoscopique.



Le laboratoire précise que les bénéfices ont été maintenus indépendamment des traitements antérieurs et qu'aucune nouvelle alerte de sécurité n'a été identifiée.



J&J rappelle que Tremfya est déjà approuvé pour la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 155,140 USD NYSE -0,60%