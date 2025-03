J&J: entame le construction d'un usine en Caroline du Nord information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir entamé la construction de son nouveau site de production de produits biologiques à Wilson (Caroline du Nord).



Fruit d'un investissement de 2 milliards de dollars, ce complexe vise à renforcer la capacité du laboratoire en matière de fabrication de traitements contre le cancer, de maladies immuno-médiées et neurologiques.



A terme, le site emploiera plus de 500 spécialistes et pourrait générer 5000 emplois dans la construction, avec un impact économique estimé à 3 milliards de dollars sur dix ans.





