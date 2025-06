J&J: efficacité du Carvykti dans le myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce des données de suivi à long terme issues de l'étude CARTITUDE-1, montrant que 33 % des patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire traités par CARVYKTI (cilta-cel) ont connu une survie sans progression d'au moins cinq ans après une seule perfusion, sans traitement d'entretien ni thérapie ultérieure.



Parmi eux, 12 patients évalués sur cinq ans sont restés MRD (soit Maladie Résiduelle Minimale) négatifs et sans signe de rechute à l'imagerie. Ces résultats, présentés à l'ASCO 2025, soulignent la durabilité de la réponse dans une population lourdement prétraitée (jusqu'à six lignes de traitement antérieures).



Le profil de tolérance reste cohérent avec les données connues, sans nouveau signal de sécurité.



Des résultats complémentaires de l'étude CARTITUDE-4 confirment l'efficacité du traitement sur la survie, y compris dans des sous-groupes à haut risque.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 154,380 USD NYSE -0,68%