J&J: données encourageantes dans le lymphome LBCL

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que les premières données cliniques d'une étude de phase 1b en cours pour le JNJ-90014496 (JNJ-4496) montrent un fort potentiel chez des patients atteints de lymphome à grandes cellules B (LBCL) en rechute ou réfractaire (R/R) n'ayant pas reçu de traitement CAR T antérieur.



Le JNJ-4496 a démontré un taux de réponse objective (ORR) de 100% et un taux de réponse complète (CRR) de 80% chez les patients ayant reçu une seule ligne de traitement préalable, et de respectivement 92% et 75% chez ceux ayant reçu deux lignes ou plus.



Aucun cas de syndrome de libération de cytokines de grade 3/4 n'a été observé, souligne le laboratoire. Deux cas de syndrome de neurotoxicité (ICANS) ont été signalés, dont un de grade 3. Les effets indésirables graves les plus fréquents comprenaient une neutropénie (72 %).



J&J précise que ce programme s'inscrit dans le cadre de sa collaboration mondiale avec AbelZeta visant à développer des thérapies CAR T de nouvelle génération contre les cancers des cellules B.



Ces résultats ont été dévoilés lors du congrès 2025 de l'European Hematology Association.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 157,250 USD NYSE +0,37%