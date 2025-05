J&J: données de phase 3 positives dans le psoriasis information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson (J&J) fait part de nouvelles données positives de l'étude de phase 3 ICONIC-TOTAL, évaluant son icotrokinra dans le traitement d'adultes et adolescents d'au moins 12 ans atteints de psoriasis difficiles à traiter sur certaines zones du corps.



Selon cette étude, 66% des patients atteints de psoriasis du cuir chevelu et 77% de ceux atteints de psoriasis génital traités par ce médicament expérimental ont obtenu une peau claire ou presque claire spécifiquement à la zone à la semaine 16.



'Icotrokinra continue de démontrer une combinaison remarquable de clairance cutanée significative et de profil d'innocuité favorable avec une pilule par jour', ajoute J&J, qui a présenté ces données au congrès de la Society for Investigative Dermatology.





