J&J: des données favorables dans la myasthénie grave

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé lundi que l'Imaavy avait démontré un meilleur contrôle de la maladie chez les patients atteints de myasthénie grave généralisée (gMG).



Ces données présentées à l'occasion du Congrès 2025 de l'Académie européenne de neurologie (EAN) qui se tient actuellement à Helsinki montrent font apparaître que le médicament a permis un contrôle 'constant et durable' de la maladie par rapport à d'autres bloqueurs de FcRn.



L'analyse a couvert une période de 24 semaines.



J&J rappelle qu'Imaavy est déjà autorisé aux Etats-Unis pour les patients adultes et pédiatriques (dès 12 ans) atteints de gMG positive aux anticorps AChR ou MuSK.



Le groupe pharmaceutique a également soumis, en septembre 2024, une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour l'anticorps monoclonal à l'origine d'Imaavy.



Le groupe pharmaceutique américain a également annoncé le lancement ce jour aux Etats-Unis et au Canada d'une première lentille journalière jetable destinée aux personnes souffrant à la fois d'astigmatisme et de presbytie.



Selon le laboratoire, cette lentille innovante assure une vision nette, stable et confortable à toutes distances et sous toutes les conditions de lumière.





