J&J: accord d'exclusivité avec Karen Pharmaceutical information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir conclu un accord d'exclusivité avec Kaken Pharmaceutical pour le développement, la fabrication et la commercialisation mondiales du programme STAT6, destiné aux maladies auto-immunes et allergiques, notamment la dermatite atopique (DA).



Ce programme inclut le candidat principal KP-723, dont les essais de Phase 1 pour la DA débuteront l'an prochain, avec des applications potentielles pour d'autres maladies médiées par Th2, comme l'asthme.



Kaken conservera les droits de commercialisation au Japon, où Johnson & Johnson pourrait co-promouvoir le produit. Kaken recevra également un investissement en actions de Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc.







