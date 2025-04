J&J: a reçu une approbation de la FDA pour la MGg information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour IMAAVYTM (nipocalimab-aahu), un nouvel inhibiteur de FcRn offrant un contrôle à long terme de la maladie dans la plus large population de personnes atteintes de myasthénie grave généralisée (MGg).



'La myasthénie grave (MG) est une maladie à base d'auto-anticorps dans laquelle le système immunitaire fabrique par erreur des anticorps qui ciblent les protéines à la jonction neuromusculaire et peuvent bloquer ou perturber la signalisation normale des nerfs vers les muscles' explique le groupe.



L'approbation fait suite à l'annonce des données de l'étude pivot en cours Vivacity-MG3 - le critère d'évaluation principal le plus long d'un essai d'enregistrement chez les adultes atteints de gMG.



' L'annonce d'aujourd'hui offre une autre option qui pourrait aider à résoudre l'incertitude constante et le lourd tribut physique et mental que la rechute des symptômes du MG représente pour les patients et leurs familles. ' a déclaré Samantha Masterson, présidente et chef de la direction de la Myasthenia Gravis Foundation of America.





