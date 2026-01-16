 Aller au contenu principal
J.B. Hunt s'effondre après les résultats du quatrième trimestre ; les courtiers réduisent les objectifs de cours
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de la société américaine de transport routier J.B. Hunt Transport Services JBHT.O chutent de près de 5,2 % à environ 195,8 $ avant le marché ** Jeudi, JBHT a publié un chiffre d'affaires de 3,097 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 3,099 milliards de dollars estimés par les analystes, et un bénéfice trimestriel de 1,90 $ par action, contre 1,81 $ par action estimés par les analystes

** Bernstein réduit l'objectif de cours de JBHT de 195 $ à 192 $; réitère la notation "market-perform"

** Elle cite les perspectives prudentes de la direction et la visibilité limitée à court terme sur la reprise des volumes et des prix, malgré une solide exécution des coûts

** JP Morgan réduit l'objectif de cours de 211 $ à 206 $; maintient la note "surpondérée"

** JP Morgan indique que JBHT est incertaine quant à l'impact de la fusion proposée entre Union Pacific et Norfolk Southern sur les services intermodaux

** 12 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 210 $ - données compilées par LSEG

** JBHT a gagné 13,9% en 2025

Valeurs associées

J.B.HUNT TRANSP
206,5200 USD NASDAQ +0,34%
