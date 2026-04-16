J.B. Hunt progresse grâce à des réductions de coûts et à des volumes importants qui dopent ses bénéfices au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de la société américaine de transport routier J.B. Hunt Transportation Services JBHT.O augmentent de près de 5 % à 235,7 $ dans les premiers échanges

** La société a annoncé mercredi un bénéfice plus élevé pour le premier trimestre , la réduction des coûts et l'augmentation des volumes dans les segments clés ayant largement compensé l'augmentation des coûts du carburant

** Le revenu de la surcharge carburant a augmenté de 12,8% au premier trimestre, accélérant la croissance de 3,3% au trimestre précédent

** La compagnie a déclaré un bénéfice net de 141,6 millions de dollars au premier trimestre, soit 1,49 $ par action, en hausse par rapport aux 117,7 millions de dollars, soit 1,17 $ par action, enregistrés un an plus tôt

** 13 des 25 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur estimation médiane est de 226 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture du dernier jour, l'action a progressé de 15,3 % depuis le début de l'année