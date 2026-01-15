 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

J.B. Hunt chute après une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions de la société américaine de transport routier J.B. Hunt Transport Services JBHT.O ont baissé de 4 % à 198,05 $ dans les échanges prolongés

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 3,10 milliards de dollars, contre 3,15 milliards de dollars il y a un an

** Les revenus trimestriels de la société pour ses services sur le dernier kilomètre ont chuté de 10 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 206 millions de dollars

** Cependant, le bénéfice trimestriel est de 1,90 $ par action, contre 1,53 $ par action l'année précédente

** JBHT a procédé à des réductions de coûts pour améliorer son efficacité, alors que le marché du transport routier reste dans une phase de ralentissement qui dure depuis plus de trois ans

** L'action a augmenté de ~14% en 2025

Valeurs associées

J.B.HUNT TRANSP
206,5475 USD NASDAQ +0,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank