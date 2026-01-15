J.B. Hunt chute après une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions de la société américaine de transport routier J.B. Hunt Transport Services JBHT.O ont baissé de 4 % à 198,05 $ dans les échanges prolongés

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 3,10 milliards de dollars, contre 3,15 milliards de dollars il y a un an

** Les revenus trimestriels de la société pour ses services sur le dernier kilomètre ont chuté de 10 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 206 millions de dollars

** Cependant, le bénéfice trimestriel est de 1,90 $ par action, contre 1,53 $ par action l'année précédente

** JBHT a procédé à des réductions de coûts pour améliorer son efficacité, alors que le marché du transport routier reste dans une phase de ralentissement qui dure depuis plus de trois ans

** L'action a augmenté de ~14% en 2025