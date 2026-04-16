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J.B. Hunt atteint un niveau record après l'augmentation de ses bénéfices et vise sa meilleure journée depuis 6 mois
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 17:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le point 5 pour dire que J.P. Morgan a augmenté son objectif de prix sur l'action à 227 $, et non pas à 250 $, le sommet de la Bourse)

16 avril - ** Les actions de la société américaine de transport routier J.B. Hunt Transport Services JBHT.O augmentent de 7,5 % pour atteindre un niveau record de 240,92 $

** JBHT devrait connaître sa meilleure journée depuis la mi-octobre, si les gains se maintiennent

** La société a annoncé mercredi un bénéfice plus élevé au premier trimestre et son premier gain de revenus en 15 trimestres, grâce à la réduction des coûts et à des volumes plus importants dans des segments clés

** La direction de la société a également déclaré aux investisseurs qu'elle voyait des signes de reprise de la demande de transport de marchandises par camion alors que les capacités diminuent

** J.P. Morgan ("surpondérer") augmente l'objectif de cours de l'action à 227 $ ($213 précédemment); note que la croissance du volume dans le segment le plus important de la société devrait compenser les inquiétudes liées à la concurrence

** BofA ("buy") augmente l'objectif de cours de JBHT au plus haut du marché, soit 250 $ ($225 précédemment); apprécie les gains de parts de marché de l'entreprise et l'amélioration des marges due à la réduction des coûts

** Douze des 25 analystes qui suivent JBHT ont relevé leur objectif de cours sur le titre, augmentant l'objectif médian à 226 $ contre 217,5 $ le mois dernier - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 15,3 % depuis le début de l'année

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J.B.HUNT TRANSP
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/04/2026 à 17:21:41.

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