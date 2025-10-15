J.B. Hunt affiche un bénéfice trimestriel en hausse de 12 % grâce à des réductions de coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de transport routier J.B. Hunt Transport Services JBHT.O a annoncé mercredi une hausse de 12% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce aux mesures de réduction des coûts mises en place en réponse à la baisse du fret dans le secteur.

Les actions de la société ont augmenté de 11 % dans les échanges après le marché.

Le secteur du transport routier est en déclin depuis 2022, en raison d'une capacité excédentaire, d'une baisse des taux de fret et d'une croissance modeste des volumes de transport.

Les experts s'attendent à ce que le ralentissement persiste, les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump ajoutant de la pression et retardant la reprise.

La société basée dans l'Arkansas a déclaré un bénéfice net de 170,9 millions de dollars, soit 1,76 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, en hausse par rapport à 152,1 millions de dollars, soit 1,49 $ par action, il y a un an.

Elle a déclaré des revenus de 3,05 milliards de dollars, légèrement inférieurs aux 3,07 milliards de dollars du trimestre précédent, mais supérieurs à l'estimation des analystes de 3,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La performance du chiffre d'affaires est due à une baisse de 1 % et de 4 % du revenu brut par chargement dans les segments du transport intermodal et du transport de lots complets, respectivement, a indiqué la société.

J.B. Hunt a également noté une baisse de 8% du volume de chargement au cours du trimestre rapporté dans son segment Integrated Capacity Solutions et de 1% dans le segment Dedicated Contract Services, ainsi que 8% d'arrêts en moins dans l'activité Final Mile Services.