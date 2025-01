Iznes digitalise la distribution des fonds d’Edmond de Rothschild

(AOF) - Edmond de Rothschild, via ses filiales de private equity et d'asset management, a choisi de référencer une gamme de fonds UCITS et FIA de droit français et luxembourgeois sur Iznes, la première place de marché européenne pour les investissements en parts de fonds opérée en blockchain. "Cette initiative marque la volonté du groupe de déployer une solution innovante, simplifiée et bas carbone pour la distribution de ses fonds. Elle permet également d'offrir de nouvelles perspectives pour les investisseurs et de renforcer sa relation avec ses clients institutionnels", précise un communiqué.

Iznes propose aux sociétés de gestion une alternative aux canaux traditionnels de distribution, leur permettant de bénéficier des avantages de la technologie blockchain.

Grâce à cette solution innovante, les investisseurs peuvent souscrire directement à tous types de fonds français, luxembourgeois et irlandais auprès des gestionnaires d'actifs, dans la limite des exigences règlementaires.

Cette facilité optimise considérablement les processus de souscription et de rachat, offrant ainsi une expérience client améliorée, plus efficace et plus sécurisée tant sur les UCITS que sur les FIA.