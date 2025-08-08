IZEA Worldwide Inc devrait afficher un bénéfice de 2 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* IZEA Worldwide Inc IZEA.OQ IZEA.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Orlando en Floride devrait déclarer une augmentation de 4,5% de ses revenus à 9,5 millions de dollars contre 9,09 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour IZEA Worldwide Inc est un bénéfice de 2 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "strong buy".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour IZEA Worldwide Inc est de 10,00 $, soit environ 61,5 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 3,85 $

8 août - Ce résumé a été généré par la machine le 8 août à 13:29 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)