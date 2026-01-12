Iveco et PlusAI étendent leur partenariat avec des essais de camions autonomes en Espagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup PlusAI, spécialisée dans les camions à conduite autonome, a déclaré lundi qu'elle lancerait le premier programme d'Europe du Sud visant à tester des camions autonomes lourds, en élargissant son partenariat avec la marque IVECO du groupe Iveco.

Le programme développera deux camions IVECO S-Way équipés du système de conduite autonome de niveau 4 de PlusAI sur un itinéraire de fret d'environ 300 km entre Madrid et Saragosse, avec des tests commençant en 2026 et un opérateur de sécurité à bord.

Les essais seront réalisés avec l'opérateur logistique espagnol Sesé et le gouvernement régional d'Aragon. PlusAI, dont le siège se trouve dans la Silicon Valley et qui a des activités en Europe et aux États-Unis, collabore avec Iveco depuis plusieurs années dans le cadre de recherches et d'essais conjoints.

PlusAI se dirige vers une cotation publique prévue sur le Nasdaq par le biais d'un regroupement d'entreprises avec la société Churchill Capital Corp IX CCIX.O , qui devrait être finalisé au cours du premier trimestre de 2026.

Iveco devrait être retiré de la cote après que l'indien Tata Motors TAMO.NS a annoncé en juillet qu'il rachèterait la société dans le cadre d'une transaction de 3,8 milliards d'euros.