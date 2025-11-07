ITV (Royaume-Uni) devrait ouvrir en hausse de 10 à 15 % sur la vente potentielle de son unité médias pour 2,15 milliards de dollars

(Corrige le titre et le premier point pour indiquer que les actions ont été vues en hausse et non en baisse à l'ouverture)

7 novembre - ** Les actions du diffuseur britannique ITV

ITV.L devraient ouvrir en hausse de 10 % à 15 %, selon les indicateurs de pré-marché des traders

** Co est en pourparlers avec la société de télévision payante Sky, détenue par Comcast CMCSA.O , au sujet d'une vente potentielle de son unité de médias et de divertissement pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), y compris la dette

** À la clôture d'hier, ITV avait chuté d'environ 8 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,7451 livre)