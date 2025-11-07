 Aller au contenu principal
ITV (Royaume-Uni) devrait ouvrir en hausse de 10 à 15 % sur la vente potentielle de son unité médias pour 2,15 milliards de dollars
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 09:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre et le premier point pour indiquer que les actions ont été vues en hausse et non en baisse à l'ouverture)

7 novembre - ** Les actions du diffuseur britannique ITV

ITV.L devraient ouvrir en hausse de 10 % à 15 %, selon les indicateurs de pré-marché des traders

** Co est en pourparlers avec la société de télévision payante Sky, détenue par Comcast CMCSA.O , au sujet d'une vente potentielle de son unité de médias et de divertissement pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), y compris la dette

** À la clôture d'hier, ITV avait chuté d'environ 8 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,7451 livre)

Valeurs associées

COMCAST-A
27,3100 USD NASDAQ -2,25%
ITV
80,175 GBX LSE +18,43%
© 2025 Thomson Reuters.

