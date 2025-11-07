ITV, la chaîne britannique, s'envole grâce aux pourparlers avec Sky sur la vente de son unité de médias

(Mises à jour)

7 novembre - ** Les actions du radiodiffuseur britannique ITV ITV.L augmentent de 18% à 80p

** ITV est la valeur la plus performante parmi les actions londoniennes

** La société déclare être en pourparlers avec la société de télévision payante Sky, détenue par Comcast

CMCSA.O , au sujet d'une vente potentielle de son unité de médias et de divertissement pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), dette incluse

** Il n'y a aucune garantie qu'une vente ait lieu ni sur quelles conditions elle pourrait être conclue

** À la clôture d'hier, ITV avait chuté d'environ 8 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,7451 livre)