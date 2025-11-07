 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 966,13
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ITV, la chaîne britannique, s'envole grâce aux pourparlers avec Sky sur la vente de son unité de médias
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 09:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 novembre - ** Les actions du radiodiffuseur britannique ITV ITV.L augmentent de 18% à 80p

** ITV est la valeur la plus performante parmi les actions londoniennes

** La société déclare être en pourparlers avec la société de télévision payante Sky, détenue par Comcast

CMCSA.O , au sujet d'une vente potentielle de son unité de médias et de divertissement pour 1,6 milliard de livres (2,15 milliards de dollars), dette incluse

** Il n'y a aucune garantie qu'une vente ait lieu ni sur quelles conditions elle pourrait être conclue

** À la clôture d'hier, ITV avait chuté d'environ 8 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,7451 livre)

Valeurs associées

COMCAST-A
27,3100 USD NASDAQ -2,25%
ITV
80,900 GBX LSE +19,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank