ITT glisse après avoir lancé une offre d'actions pour financer l'opération SPX Flow
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 20:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions du fournisseur de pièces industrielles ITT ITT.N chutent de ~6% à 170,55 $ ** ITT lance une offre publique de 7 millions d'actions pour financer une partie de son acquisition de 4,8 milliards de dollars du fabricant de pompes SPX Flow auprès de la société de capital-investissement Lone Star Funds

** Si l'acquisition n'aboutit pas, le produit sera utilisé à des fins générales

** Goldman Sachs et UBS Investment Bank sont les chefs de file de l'offre ** ITT aura ~85 millions d'actions en circulation après l'offre, selon le prospectus

** 10 des 14 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et quatre comme "conservée"; PT médian de 215 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ITT a progressé de 26,7 % depuis le début de l'année

