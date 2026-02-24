Itron chute à nouveau après l'augmentation de 700 millions de dollars de son offre de dette convertible

24 février -

** Les actions de la société Itron ITRI.O , spécialisée dans la gestion de l'énergie et des ressources en eau, ont baissé de 1 % à 94,23 $ en début de journée après une augmentation de capital

** La société Liberty Lake, basée dans l'État de Washington, a annoncé en fin de journée le prix () d'une offre privée de 700 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 %

700 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % (CBs) à échéance 2032

** Les actions d'ITRI ont terminé en baisse de >4% après que la société ait dévoilé une offre de 600 millions de dollars () pour rembourser ses obligations convertibles à 0 % à échéance 2026

** Le prix de conversion initial des OC 2032 a été fixé à 123,77 $, soit une prime d'environ 30 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 95,21 $

** La société a également l'intention d'utiliser environ 100 millions de dollars du produit pour racheter ses actions afin de faciliter la couverture, et d'utiliser environ 81 millions de dollars pour payer le coût des transactions d'appel plafonné ** La semaine dernière, la société a annoncé une amélioration de son chiffre d'affaires et de son résultat net au 4ème trimestre et a déclaré que l'adoption de sa plateforme d'intelligence Grid Edge a permis d'obtenir de bons résultats

** En incluant le mouvement de mardi, les actions ITRI ont augmenté de 1,5% depuis le début de l'année après une baisse de ~14% en 2025. L'action est maintenant à ~34% de son record intraday de $142 atteint fin octobre ** La note moyenne de 13 analystes est "acheter"; PT médian 143,12 $, selon les données de LSEG