Itau, Santander et Citi concluent des accords pour mettre fin à leurs différends fiscaux au Brésil

Le bureau du procureur général du Trésor national du Brésil (PGFN) a conclu des accords de règlement avec les prêteurs Itau ITUB3.SA , Santander Brasil

SANB3.SA et Citi qui se sont traduits par environ 2,4 milliards de reais (458 millions de dollars) en paiements d'impôts au cours des dernières semaines.

Mariana Lellis, coordinatrice en chef des négociations de la PGFN, a déclaré que ce chiffre reflétait les paiements nets après des remises moyennes de 21 % sur les amendes, les intérêts et les pénalités.

Ces accords mettent fin à des batailles judiciaires qui duraient depuis des années et donnent un coup de pouce direct aux résultats fiscaux du gouvernement fédéral. Le total pourrait augmenter, car environ 70 demandes de règlement émanant d'entreprises sont toujours en cours d'examen par la PGFN.

Les derniers accords ont été négociés dans le cadre du programme de règlement intégral (PTI), dont la date limite de dépôt des propositions a été fixée à décembre, bien que les demandes en suspens soient toujours en cours d'analyse.

Les remises variaient de 10 % à 30 %, en fonction de la probabilité de recouvrement de la dette, de l'étape et de la durée du litige et des chances du gouvernement devant le tribunal.

"L'univers des institutions financières est beaucoup plus vaste et le stock de dettes beaucoup plus important", a déclaré Lellis, en faisant référence aux cas en attente d'évaluation.

Dans les litiges concernant la défunte taxe sur les transactions financières (CPMF), Santander Brasil a payé environ 1 milliard de reais après escomptes, tandis que Citi a payé environ 400 millions de reais.

Les affaires d'Itau concernaient les taxes PIS et Cofins sur les revenus financiers. Bien que le gouvernement ait obtenu gain de cause devant la Cour suprême, l'absence de décision finale sur la modulation des effets a conduit PGFN à chercher à conclure des accords.

L'accord d'Itau couvrait également l'impôt sur le revenu et la CSLL, pour un montant total d'environ 1 milliard de reais.

PGFN a également réglé un litige fiscal PIS/Cofins avec une banque de développement régional plus petite, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), qui a payé environ 140 millions de reais.

Les quatre institutions ont payé en espèces entre la fin décembre et le début de cette année.

Itau a déclaré dans un communiqué qu'elle "maintient un dialogue permanent avec les autorités compétentes et utilise les instruments juridiques disponibles pour résoudre les litiges fiscaux, toujours en toute transparence et dans le respect de la législation en vigueur".

Les autres banques n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

(1 $ = 5,2387 reais)