Italie: trois dirigeants sous enquête après l'OPA de MPS sur Mediobanca

La justice italienne enquête sur trois grands dirigeants soupçonnés de manipulation de marché dans le cadre de l'OPA à plus de 13 milliards d'euros lancée par la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) sur sa rivale Mediobanca, a indiqué jeudi la presse de la péninsule.

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

L'homme d'affaires Francesco Gaetano Caltagirone, septième homme plus riche d'Italie, ainsi que Francesco Milleri, PDG du groupe EssilorLuxottica, et le directeur général de MPS, Luigi Lovaglio, sont soupçonnés d'avoir conclu un accord secret pour lancer cette offre publique d'achat (OPA) sur Mediobanca, contrairement aux règles en vigueur.

Cet accord, qui a permis en septembre la création du troisième groupe bancaire italien, n'aurait pas été signalé à la Consob, le gendarme boursier italien, ni à la Banque centrale européenne (BCE), ni à l'Ivass, le gendarme du monde des assurances.

Les trois hommes se seraient coordonnés pour acquérir une partie des actions de MPS cédées en 2024 par l'Etat italien, à l'époque actionnaire principal de la plus vieille banque du monde.

M. Caltagirone est un actionnaire majeur de MPS, tandis que M. Milleri contrôle des actions de la banque via la holding Delfin, qu'il dirige pour la famille Del Vecchio, héritière de Luxottica.

Ils auraient également acheté des actions de Mediobanca en secret, de manière à ne pas être obligés de lancer une OPA sur cette banque, une fois dépassé le seuil des 25% d'actions détenues.

MPS a confirmé jeudi que M. Lovaglio avait été notifié de l'ouverture d'une enquête de la part du procureur de la République de Milan.

"Les délits suspectés indiqués dans le document font référence à l'entrave aux fonctions de surveillance et à la manipulation de marché", a précisé la direction de la banque, se disant "sûre de pouvoir fournir tous les éléments nécessaires pour clarifier la conformité de ses actions".

Ancien maillon faible du secteur bancaire italien, MPS avait stupéfié les marchés fin janvier 2025 en lançant son offre d'achat sur Mediobanca, dans la mesure où sa propre capitalisation boursière (9,7 milliards d'euros au 2 septembre) était bien inférieure à celle de sa cible (16,5 milliards).

Au bord d'une faillite retentissante, la banque fondée à Sienne en 1472 avait dû être renflouée en 2017 à hauteur de 5,4 milliards d'euros par l'Etat italien qui en était devenu le principal actionnaire.

Rome avait réduit sa participation dans MPS à 11,7% du capital en cédant en novembre 2024 au total 15% sur les marchés. L'offensive de MPS sur Mediobanca a bénéficié du soutien du gouvernement italien.