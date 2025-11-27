 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 100,00
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Italie: trois dirigeants sous enquête après l'OPA de MPS sur Mediobanca
information fournie par Boursorama avec AFP 27/11/2025 à 18:00

La justice italienne enquête sur trois grands dirigeants soupçonnés de manipulation de marché dans le cadre de l'OPA à plus de 13 milliards d'euros lancée par la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) sur sa rivale Mediobanca, a indiqué jeudi la presse de la péninsule.

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

L'homme d'affaires Francesco Gaetano Caltagirone, septième homme plus riche d'Italie, ainsi que Francesco Milleri, PDG du groupe EssilorLuxottica, et le directeur général de MPS, Luigi Lovaglio, sont soupçonnés d'avoir conclu un accord secret pour lancer cette offre publique d'achat (OPA) sur Mediobanca, contrairement aux règles en vigueur.

Cet accord, qui a permis en septembre la création du troisième groupe bancaire italien, n'aurait pas été signalé à la Consob, le gendarme boursier italien, ni à la Banque centrale européenne (BCE), ni à l'Ivass, le gendarme du monde des assurances.

Les trois hommes se seraient coordonnés pour acquérir une partie des actions de MPS cédées en 2024 par l'Etat italien, à l'époque actionnaire principal de la plus vieille banque du monde.

M. Caltagirone est un actionnaire majeur de MPS, tandis que M. Milleri contrôle des actions de la banque via la holding Delfin, qu'il dirige pour la famille Del Vecchio, héritière de Luxottica.

Ils auraient également acheté des actions de Mediobanca en secret, de manière à ne pas être obligés de lancer une OPA sur cette banque, une fois dépassé le seuil des 25% d'actions détenues.

MPS a confirmé jeudi que M. Lovaglio avait été notifié de l'ouverture d'une enquête de la part du procureur de la République de Milan.

"Les délits suspectés indiqués dans le document font référence à l'entrave aux fonctions de surveillance et à la manipulation de marché", a précisé la direction de la banque, se disant "sûre de pouvoir fournir tous les éléments nécessaires pour clarifier la conformité de ses actions".

Ancien maillon faible du secteur bancaire italien, MPS avait stupéfié les marchés fin janvier 2025 en lançant son offre d'achat sur Mediobanca, dans la mesure où sa propre capitalisation boursière (9,7 milliards d'euros au 2 septembre) était bien inférieure à celle de sa cible (16,5 milliards).

Au bord d'une faillite retentissante, la banque fondée à Sienne en 1472 avait dû être renflouée en 2017 à hauteur de 5,4 milliards d'euros par l'Etat italien qui en était devenu le principal actionnaire.

Rome avait réduit sa participation dans MPS à 11,7% du capital en cédant en novembre 2024 au total 15% sur les marchés. L'offensive de MPS sur Mediobanca a bénéficié du soutien du gouvernement italien.

Fusions / Acquisitions
OPA

Valeurs associées

BANCA MPS
8,330 EUR MIL -4,56%
MEDIOBANCA
16,750 EUR MIL -1,90%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des soldats armés patrouillent dans une rue près du palais présidentiel à Bissau, le 26 novembre 2025 en Guinée-Bissau ( AFP / Patrick MEINHARDT )
    Coup d'Etat en Guinée-Bissau: ce que l'on sait
    information fournie par AFP 27.11.2025 19:37 

    Des militaires ont annoncé mercredi avoir pris le "contrôle total du pays" et interrompu le processus électoral juste avant les résultats des élections présidentielle et législatives du 23 novembre. Jeudi, ils ont nommé un général pour diriger une transition censée ... Lire la suite

  • Le général Horta N'Tam prête serment comme chef de la transition et commandant du haut commandement à Bissau, le 27 novembre 2025 en Guinée-Bissau ( AFP / Patrick MEINHARDT )
    Putsch en Guinée-Bissau: un général nommé président, l'opposition dénonce un coup monté
    information fournie par AFP 27.11.2025 19:32 

    La junte qui a pris le pouvoir en Guinée-Bissau a nommé jeudi un général comme président de transition, l'opposition dénonçant de son côté un semblant de coup d'Etat orchestré par le président sortant pour la priver de sa victoire à la présidentielle. La veille, ... Lire la suite

  • Le groupe d'experts sur le Smic a recommandé jeudi de ne pas donner de coup de pouce au salaire minimum au-delà de son augmentation mécanique, qui devrait donner "une hausse autour de 1,4%" ( AFP / DENIS CHARLET )
    Le groupe d'experts sur le Smic recommande une hausse de 1,4%, sans coup de pouce
    information fournie par AFP 27.11.2025 18:59 

    La revalorisation automatique, pas plus: le groupe d'experts sur le Smic a recommandé jeudi de ne pas donner de coup de pouce au salaire minimum au-delà de son augmentation mécanique, qui devrait donner "une hausse autour de 1,4%", en raison du "ralentissement ... Lire la suite

  • Coup d'Etat en Guinée-Bissau: ce que l'on sait
    Coup d'Etat en Guinée-Bissau: ce que l'on sait
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 18:53 

    En Guinée-Bissau, le couvre-feu a été levé et les frontières rouvertes mais les manifestations sont interdites, au lendemain du coup d'Etat qui a installé un général à la tête du pays, pour une transition censée durer un an. Voici ce que l'on sait sur ce nouveau ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank