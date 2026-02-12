Italie-Le Parlement approuve un budget de €9 mds pour le programme d'avions de combat GCAP

par Angelo Amante

Le Parlement italien a approuvé jeudi un plan de financement de près de 9 milliards d'euros pour le programme d'avion de combat "Global combat air program" (GCAP), dont les coûts prévisionnels ont plus que triplé par rapport aux estimations initiales.

Le GCAP, qui inclut également la Grande-Bretagne et le Japon, vise à construire un chasseur de nouvelle génération d'ici 2035.

La commission de la Défense de la chambre basse du Parlement italien a donné son feu vert à une proposition du gouvernement visant à engager 8,77 milliards d'euros pour les phases initiales du projet qui seraient dépensés d'ici 2037, selon un document parlementaire.

L'Italie prévoit désormais que les coûts de la phase initiale du GCAP atteindront 18,6 milliards d'euros, contre environ 6 milliards aux prix de 2021 lorsque le programme a été initialement élaboré, selon le document.

"L'estimation des coûts prévisionnels a été actualisée au fil du temps pour tenir compte de l'augmentation des coûts liés à la maturation de la technologie, aux essais, au développement et à la conception", indique le document.

Le GCAP est développé par une coentreprise regroupant le britannique BAE Systems BAES.L , l'italien Leonardo LDOF.MI et le japonais Aircraft Industrial Enhancement (JAIEC), soutenu par Mitsubishi Heavy Industries 7011.T .

Le feu vert italien intervient alors que le projet concurrent Scaf (Système de combat aérien du futur), qui rassemble l'Allemagne, la France et l'Espagne, est confronté à des tensions industrielles et à des décisions politiques imminentes quant à son avenir.

Rome a déclaré en décembre que l'Allemagne et l'Australie pourraient faire partie des pays intéressés à l'avenir par le programme GCAP. Selon les médias italiens, la présidente du Conseil Giorgia Meloni et le chancelier allemand Friedrich Merz ont discuté de ce sujet en janvier lors d'un sommet à Rome.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré mercredi qu'il était ouvert à l'idée d'accueillir de nouveaux partenaires au sein du projet. "S'il y a d'autres pays [disposés à le rejoindre], je n'y suis personnellement pas opposé", a-t-il déclaré à la chaîne Sky TG24.

