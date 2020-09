Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Italie-Le centre-gauche conserverait de justesse la Toscane - sondage Reuters • 21/09/2020 à 15:19









ROME, 21 septembre (Reuters) - Le centre gauche italien conserverait de justesse son bastion de la Toscane qu'espérait lui ravir la Ligue d'extrême droite, à l'issue des élections régionales de dimanche et lundi dans la Péninsule, selon un sondage de sortie des urnes. D'après ce sondage de la Rai, la droite conserve la Ligurie et la Vénétie et s'empare des Marches. Le centre gauche conserve quant à lui la Campanie et les deux camps sont donnés au coude-à-coude dans les Pouilles. Les Italiens ont également largement voté en faveur d'une réduction du nombre de parlementaires, de 945 actuellement dans les deux chambres à 600, lors du référendum qui avait lieu en même temps que le scrutin régional. Selon la Rai, 60 à 64% des électeurs ont approuvé cette réforme préconisée par le Mouvement 5-Etoiles, membre de la coalition au pouvoir. (Crispian Balmer, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

