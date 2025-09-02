Italie/banques: MPS améliore son offre sur Mediobanca

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi améliorer son offre publique d'achat sur sa rivale Mediobanca, à trois semaines de la clôture de cette opération stratégique qui doit former le troisième pôle bancaire italien.

L'offre a été agrémentée de 0,9 euro en cash par action, soit un bonus d'environ 750 millions d'euros. La valeur de rachat de l'action Mediobanca monte ainsi à 20,776 euros, un niveau proche de son cours actuel.

Cette décision validée lundi soir par le conseil d'administration de MPS "représente un nouveau témoignage concret de la valeur industrielle de l'opération", avec pour objectif de "maximiser les adhésions à l'offre et d'accélérer la création de valeur", a souligné la direction de la banque dans un communiqué.

MPS a parallèlement renoncé au seuil initial de 66,67% des actions de Mediobanca, indiquant se contenter d'un seuil de 35%.

L'offre de rachat, qui se termine le lundi 22 septembre, avait réuni lundi soir près de 28,2% des actions, a indiqué la Bourse de Milan.

Ancien maillon faible du secteur bancaire, Monte dei Paschi a stupéfié les marchés fin janvier en lançant son offre d'achat sur Mediobanca, dans la mesure où sa propre capitalisation boursière (9,7 milliards d'euros au 2 septembre) est bien inférieure à celle de sa cible (16,5 milliards).

Mediobanca avait sèchement repoussé cette offre, la jugeant "hostile", "destructrice de valeur" et "contraire" à ses intérêts.

Au bord d'une faillite retentissante, la banque de Sienne, fondée en 1472, avait dû être renflouée en 2017 à hauteur de 5,4 milliards d'euros par l’État italien qui en est devenu le principal actionnaire. Rome a réduit sa participation à 11,7% en cédant en novembre 2024 au total 15% sur les marchés.

L'offensive de MPS sur Mediobanca bénéficie du soutien du gouvernement italien, qui compte sur la naissance d'un troisième pôle bancaire pour concurrencer Intesa Sanpaolo et UniCredit.

MPS a dépassé les attentes du marché en affichant un bénéfice net de 1,95 milliard d'euros en 2024.