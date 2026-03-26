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IT Link vers un retour à la croissance et à la rentabilité en 2026
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 18:28

La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés a fait part d'un chiffre d'affaires de 82,57 millions d'euros en 2025, quasi stable par rapport aux 82,68 MEUR enregistrés un an plus tôt.

La rentabilité opérationnelle s'inscrit toutefois en repli. L'Ebitda atteint 6,28 MEUR, soit 7,6% du chiffre d'affaires, en baisse de 1,7 point. Cette contraction s'explique principalement par un recul du taux d'activité de 1,1 point, qui a pesé à hauteur de 0,7 MEUR, et auquel s'ajoute un effet calendaire défavorable de 0,3 MEUR.

Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant ressort à 5,7% du chiffre d'affaires, contre 7,4% un an plus tôt, en ligne avec les anticipations de la direction.

Enfin, le résultat net recule nettement, à 2,7 MEUR, en baisse de 33% sur un an.

La trésorerie nette d'IT Link reste nettement positive à fin 2025, à 3,8 MEUR, contre 5,2 MEUR un an plus tôt.

Malgré un début d'exercice encore pénalisé par un taux de production inférieur aux standards du groupe, la direction observe une amélioration de l'activité en fin de premier trimestre. IT Link anticipe ainsi un retour à la croissance dès le deuxième trimestre et vise une progression du chiffre d'affaires comprise entre 1 et 3% sur l'ensemble de l'année.

Parallèlement, la direction ambitionne un redressement de la rentabilité, avec un objectif de résultat opérationnel courant autour de 6% en 2026, tout en restant vigilante face à un environnement macroéconomique et géopolitique incertain.

À horizon 2028, IT Link se fixe plusieurs objectifs structurants. Le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 100 MEUR, tout en maintenant une exposition internationale autour de 20% de son activité. Par ailleurs, les activités "Solutions" devraient représenter 15% du chiffre d'affaires. Enfin, la direction ambitionne un retour à un niveau de rentabilité supérieur à 7%.


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