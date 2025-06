IT Link: nouveau directeur général pour début octobre information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - IT Link indique que son conseil d'administration a approuvé la nomination de Matthieu Girard au poste de directeur général à compter du 1er octobre, nomination visant à renforcer la gouvernance et soutenir le plan de développement du groupe.



Cette nouvelle organisation, alignée avec les bonnes pratiques du code Middlenext, permettra à Éric Guillard de poursuivre son action en tant que président du groupe de services numériques spécialisé dans les systèmes connectés.



Matthieu Girard a rejoint IT Link en janvier 2018 en tant que directeur marketing, communication et digital, contribuant au plan stratégique Connext'25 lancé en 2021, puis a été nommé directeur général adjoint du groupe en septembre 2024.





