Israël confiné pour la Pâque juive

JERUSALEM, 6 avril (Reuters) - Les Israéliens resteront confinés cette semaine pour le rituel du séder, le repas commémorant la libération des juifs après l'esclavage en Egypte, moment fort des festivités de la Pâque juive, en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi Benjamin Netanyahu. Tous les déplacements interurbains seront interdits à partir de mardi après-midi et jusqu'à vendredi matin, a déclaré le Premier ministre israélien. Le séder donne lieu habituellement à de vastes embouteillages dans les villes de l'Etat hébreu où les familles se retrouvent pour célébrer nombre de repas festifs, y compris parmi la minorité arabe, mais mercredi soir, a précisé Benjamin Netanyahu, tous les Israéliens devront rester confinés chez eux. (Ari Rabinovitch, version française Jean-Stéphane Brosse)

