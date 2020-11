Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Israël/Bahreïn-Netanyahu se rendra "bientôt" à Bahreïn Reuters • 24/11/2020 à 10:24









JÉRUSALEM, 24 novembre (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi qu'il se rendrait "bientôt" à Bahreïn à l'invitation du prince héritier Salmane al-Khalifa. Le Bahreïn a suivi les Émirats arabes unis dans la normalisation des relations avec Israël, qui traduisent le réalignement stratégique en cours au Moyen-Orient pour faire face à l'influence iranienne. "Nous sommes tous les deux enthousiastes à l'idée d'apporter les fruits de la paix à nos peuples et à nos pays en si peu de temps. C'est pourquoi il (al-Khalifa) m'a invité à venir bientôt pour une visite officielle au Bahreïn et je le ferai avec plaisir", a déclaré Benjamin Netanyahou. Une première délégation du Bahreïn s'est rendue en Israël mercredi dernier. Lundi, un fonctionnaire israélien et les médias locaux ont indiqué que Benjamin Netanyahu s'était rendu secrètement en Arabie Saoudite dimanche pour s'entretenir avec le prince héritier Mohammed ben Salmane et le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo dans le cadre de ce qui serait la première visite publiquement confirmée dans ce pays par un dirigeant israélien. Le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane Al Saoud, a nié que de tels pourparlers aient eu lieu. Nétanyahou n'a ni confirmé ni démenti ces rapports. Depuis septembre, l'administration Trump a négocié des accords avec le Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Soudan en vue de normaliser leurs relations avec Israël. (Maayan Lubell, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

