Israël approuve un accord sur le gaz naturel avec l'Égypte, selon M. Netanyahu
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 19:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du contexte aux paragraphes 2 à 6)

Israël a approuvé un accord de fourniture de gaz naturel à l'Égypte, a déclaré mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qualifiant cet accord de "plus grand accord gazier jamais conclu" par le pays. Israël a signé l'accord d'exportation en août, pour fournir jusqu'à 35 milliards de dollars de gaz à l'Égypte à partir du champ de gaz naturel Leviathan.

"J'ai approuvé aujourd'hui l'accord gazier le plus important de l'histoire d'Israël. L'accord porte sur 112 milliards de shekels (34,67 milliards de dollars)", a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué télévisé. "Cet accord avec la société américaine Chevron, avec des partenaires israéliens, fournira du gaz à l'Égypte."

Il a ajouté que l'accord, qui avait été retardé en raison de certaines questions en suspens, contribuerait à garantir la stabilité dans la région. Il devrait atténuer la crise énergétique en Égypte, qui a dépensé des milliards de dollars pour importer du gaz naturel liquéfié depuis que ses propres réserves ne suffisent plus à répondre à la demande.

La production égyptienne a commencé à décliner en 2022, ce qui l'a obligée à abandonner ses ambitions de devenir une plaque tournante de l'approvisionnement régional. Elle s'est de plus en plus tournée vers Israël pour combler le déficit.

